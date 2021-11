Experte: „Impfpflicht ist ein taugliches Mittel“

„Solidaritätspflichten“

„Wie sehr ich mich selbst schützen möchte, ist meine eigene Entscheidung. Es gibt aber auch Solidaritätspflichten“, die der Gesetzgeber höher werten könne, so der Experte. Im Zusammenhang mit der ab Februar 2022 in Aussicht gestellten Verpflichtung zur Corona-Schutzimpfung von einer Diktatur zu sprechen, sei hingegen eine „völlig falsche Einschätzung“: „Das verhöhnt Menschen, die wirklich in einer Diktatur leben.“ In jedem Fall sei aber für die Einführung ein Gesetz nötig, nur per Verordnung sei dies nicht zu regeln.