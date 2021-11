Frau aus Oberschützen nahm zwei Flüchtlinge auf

Einer von den Asylwerbern, den Ingrid in ihrer leer stehenden Ferienwohnung leben ließ, war Shapoor. Er ist mit 17 vor den Taliban aus Afghanistan geflüchtet. „Vier Jahre lang lebte er auf engstem Raum in einem katastrophalen Quartier in Oberschützen. Irgendwann hielt er es nicht mehr aus“, berichtet Ingrid Taucher, die zuvor schon Hamed ein Jahr lang ein Dach über dem Kopf schenkte.