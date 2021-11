Stützen der Flüchtlingskrise 2015 wurden geehrt

Türen auf für Menschen in Not

Für ihre Nächstenliebe wurde auch die Golser Pfarrerin Ingrid Tschank ausgezeichnet. Sie öffnete 2015 die Türen des Gemeindezentrums für Geflüchtete. „Ich habe im Sinne von ,Türen auf für Menschen in Not‘ gehandelt“, so Tschank, „das ist das, was die evangelische, die christliche Kirche und andere Religionen auszeichnet.“