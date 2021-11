In Linz einschlafen und in Paris aufwachen

Um 21.02 Uhr geht es in Linz los, zum Frühstück fährt der Nightjet in Paris ein. Die Strecke führt von Wien über Linz, München und Straßburg in die Hauptstadt Frankreichs, und ÖBB-Vorständin Michaela Huber rechnet mit einer guten Nachfrage nach diesem Angebot, das auch eine Alternative zum Flugzeug ist. Der Nightjet ist nur eine Neuerung im ÖBB-Fahrplan ab dem 12. Dezember: