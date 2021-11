„Impfen keine höchstpersönliche Entscheidung mehr“

Am Mittwoch wurde mit 14.416 der höchste Stand an Neuinfektionen vermeldet. „Die Zahlen kann man sich nicht mal mehr schönsaufen“, sagt Pogo gleich zu Beginn. Dass es vonseiten der Politik in dieser Zeit keine „gscheite Ansage“ gibt, finde er „erschreckend“. „Ich weiß nicht, warum der Gesundheitsminister den Mund nicht aufkriegt“, fragt sich der Bezirksvertreter in Wien-Simmering.