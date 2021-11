Bauernhaus in Flammen: Großeinsatz im Außerfern

Feueralarm am Donnerstag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Außerfern: In einem alten Bauernhaus in Grän (Tannheimer Tal), das aus zwei Wohneinheiten bestand, brach vermutlich aufgrund heißer Asche, die in einem Plastikgefäß gelagert war, ein Brand aus. Fünf Feuerwehren aus der Region kämpften gegen die Flammen an. Ein Florianijünger erlitt eine Rauchgasvergiftung.