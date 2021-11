„Ohne Gegensteuern droht schlimmes Weihnachtsfest“

Er wähle hier eine „sehr klare Sprache“, räumte der RKI-Chef am Dienstagabend in einer Videokonferenz mit Mitgliedern der sächsischen Landesregierung ein. „Aber ich kann es nach 21 Monaten auch schlichtweg nicht mehr ertragen, dass es vielleicht nicht erkannt wird, was ich unter anderem sage und auch viele andere Kolleginnen und Kollegen.“