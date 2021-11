Deutsche Quarantäne für Kinder bei Einreise bleibt

Probleme für Familien

Nicht nur ungeimpfte Erwachsene sondern auch Kinder unter 12 Jahren, die in Deutschland noch gar nicht geimpft werden können, müssen nach ihrer Rückkehr von einem Urlaub in Österreich in Deutschland für fünf Tage in Quarantäne. Das stellt für viele Familien ein Problem dar, auch wenn die Eltern geimpft oder genesen sind und somit nach der Rückkehr nicht in Quarantäne müssen.Das stellt für viele Familien ein Problem dar, auch wenn die Eltern geimpft oder genesen sind und somit nach der Rückkehr nicht in Quarantäne müssen.