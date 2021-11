Der moderne Narzisst

Mehr „Selbstverliebte“ im Internet als real?

Studien zeigen, dass in Ländern, in denen Menschen unterdrückt werden, mehr Narzissten im Internet unterwegs sind als z. B. hierzulande. In Österreich ist freie Entfaltung schließlich auch abseits der Online-Medien möglich. Weltweit beobachten Experten dabei das Muster der „selbstverstärkenden Spirale“: „Jemand postet etwas, erhält dadurch Likes, also Zustimmung. Je mehr positives Feedback aufscheint, desto häufiger gibt er Dinge über sich preis“, so Dr. Wogrolly. Dieses Verhalten kann Menschen, die im Internet Bestätigung suchen, in die Sucht führen, es trifft v. a. jene mit wenig Selbstwertgefühl. „Vorbeugend wäre es wichtig, dass diese sich wieder eher persönlich ihren Familien und Freunden anvertrauen. Erlebnisse im realen Leben fördern zudem das Selbstbewusstsein, eine Sucht kann abgewendet werden“, bestätigt sie.