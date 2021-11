Burgenland schlägt neue Wege in der Fischerei ein

Das Burgenland ist das jüngste Bundesland, hatte aber bislang das älteste Fischereigesetz Österreichs. Das ist jetzt Geschichte. Am Donnerstag fällt im Landtag der Beschluss zur Novellierung der Richtlinien. Das neue Gesetz tritt am 1. Jänner 2022 in Kraft. Ein zentraler Punkt ist der umfassende Umwelt- und Tierschutz.