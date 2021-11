Den Millennium Tower in Wien trotz COPD bestiegen

Geschafft! Trotz erschwerter Rahmenbedingungen durch das kalte Herbstwetter nahmen mehrere Patienten den Welt-COPD-Tag am 17. November 2021 zum Anlass, um den Wiener Millennium Tower und die Innsbrucker Bergiselschanze zu besteigen. Die Teilnehmer an der „myCOPD-Challenge 2021“ unterstrichen damit, was alles trotz und mit teils schwerer COPD möglich ist - und setzten ein Ausrufezeichen für die Corona-Impfung von Betroffenen.