„Abgespeckte“ Chirurgie bleibt Spital erhalten

Neue Station für „Altersmedizin“

Auch einen neuen Schwerpunkt will man in Waidhofen an der Thaya errichten: Eine geriatrische Abteilung, wo man aber „Altersmedizin“ viel weiter denken will, als bisher. Das würde den Krankenhausstandort stärken, wenngleich bereits frühere Gerüchte in diese Richtung in der Waidhofner Bevölkerung nur teils gut aufgenommen wurden: Sichere Arbeitsplätze und die Absicherung des Krankenhausstandortes hoben viele hervor. Andere hingegen raunten: „Jetzt haben wir die Psych als Schwerpunkt und dann noch die Alten dazu. So sieht man uns am Land in St. Pölten!“