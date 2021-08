Mangel an Chirurgen im Landesklinikum droht

Viele Gerüchte, Sorgen und Ängste

Warum diese „Verschiebung des Leistungsspektrums“ bisher nicht wieder zurückgenommen wurde, obwohl das Spital derzeit nicht mehr im Corona-Modus betrieben wird, lässt er aber offen. Ebenso Fragen zu den vielen Gerüchten, Sorgen und Ängsten, die in Medizinerkreisen, bei Krankenschwestern und in der Bevölkerung kursieren: Es würden bereits viele Operationen an andere Spitäler ausgelagert, das Pflegepersonal würde sich deshalb mangels positiver Aussichten um andere Jobs umsehen. Während drei Oberärzte weggehen, dürfte bisher nur ein Neuer gefunden worden sein, der Anfang des Jahres die Arbeit aufnimmt. Ohne ihn und den Primar wären dann nur noch ein bis zwei Oberärzte übrig.