„Wir haben viel zu wenig PCR-Testmöglichkeiten“

Bei den Immunisierungen gibt das Land, wie berichtet, wieder Vollgas. Während diese Woche vorerst neun regionale Impfzentren in Betrieb gegangen sind und auch in den Bussen neuerdings täglich spontan gepikst wird, steht man beim PCR-Testen noch auf der Bremse. In Waidhofen an der Thaya krankt es aber nicht nur hier.