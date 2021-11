Der Krankenhausbetrieb wird stark eingeschränkt

Helle Aufregung in Waidhofen an der Thaya: Insider bestätigen ein Schreiben, dass die Chirurgie mit Jahresende geschlossen wird. Dafür soll die Tagesklinik auf acht Betten erweitert werden. Auch die Urologie soll in absehbarer Zeit nach Horn verlegt werden – ein „radikaler Niedergang“ des Spitalsstandortes!