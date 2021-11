Schwarzenegger rechnet mit laschen Politikern ab

Arnie fordert: Versprechen endlich einlösen!

Wieder einmal habe es in Glasgow viele Versprechungen gegeben, so die „Steirische Eiche“ in dem knapp achtminütigen Video, das er unter dem Titel „Arnold‘s Message to World Leaders After COP26“ ins Netz gestellt hat. Aber wie könne er sich darauf verlassen, dass diese Versprechen auch eingelöst werden? Immerhin habe man sich schon in den vergangenen 30 Jahren zu zahlreichen Klimagipfeln verabredet - doch die Umweltbelastungen gingen „nach oben, nicht nach unten“.