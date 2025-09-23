Vorteilswelt
Lugner vs. Lugner

Simone & „Mausi“ in einem Raum: Was dann passierte

Adabei Österreich
23.09.2025 18:56
Simone Lugner in der SCS. Erkennen Sie die Frau rechts hinter ihr? Richtig, es ist Mausi ...
Simone Lugner in der SCS. Erkennen Sie die Frau rechts hinter ihr? Richtig, es ist Mausi ...(Bild: Monika Fellner)

In der SCS bei Wien eröffnete ein neues Lokal. Mit zwei Lugners auf der Gästeliste, die sich sonst nicht ganz grün sind. Doch beide kamen, wider Erwarten. Was dann geschah ...

Mit der VIP-Eröffnung der ersten „Le Burger Lounge“ im Multiplex der SCS in Vösendorf bei Wien zeigte das österreichische Familienunternehmen seine Interpretation der Wiener Kaffeehaustradition. Das ließen sich freilich auch die Stars und Sternchen entgehen. Und dann kam es dort auch fast zum „Krieg der Stern(chen)“.

„Bin ein erwachsener Mensch“
Denn hier trafen nach einer gefühlten Ewigkeit Christina „Mausi“ Lugner und Simone Lugner aufeinander. Die eine, „Mausi“, wusste nix davon. Die andere, Simone, schon: „Ich bin ein erwachsener Mensch, ich weiß aber nicht, wie erwachsen ,Mausi‘ ist“, antwortete sie auf die Frage, wie sie sich denn bei der Begegnung verhalten würde.

Dieses Bild vom Begräbnis der Familie Lugner zeigt Mausi und Simone zuletzt gemeinsam auf einem ...
Dieses Bild vom Begräbnis der Familie Lugner zeigt Mausi und Simone zuletzt gemeinsam auf einem Foto.(Bild: Andreas Tischler)

Und ... es kam nicht zur Eskalation. Profis, wie die beiden Damen sind (und von Richard Lugner seinerzeit dazu „erzogen“), gaben sie sich betont gelassen. Und somit kam es ... nicht zum Streit. Viel weniger, sie würdigten sich keines Blickes. Klar ersichtlich für Beobachter: Beste Freundinnen werden die zwei wohl nicht mehr werden ...

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
