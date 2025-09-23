Simone & „Mausi“ in einem Raum: Was dann passierte

In der SCS bei Wien eröffnete ein neues Lokal. Mit zwei Lugners auf der Gästeliste, die sich sonst nicht ganz grün sind. Doch beide kamen, wider Erwarten. Was dann geschah ...
Mit der VIP-Eröffnung der ersten „Le Burger Lounge“ im Multiplex der SCS in Vösendorf bei Wien zeigte das österreichische Familienunternehmen seine Interpretation der Wiener Kaffeehaustradition. Das ließen sich freilich auch die Stars und Sternchen entgehen. Und dann kam es dort auch fast zum „Krieg der Stern(chen)“.
„Bin ein erwachsener Mensch“
Denn hier trafen nach einer gefühlten Ewigkeit Christina „Mausi“ Lugner und Simone Lugner aufeinander. Die eine, „Mausi“, wusste nix davon. Die andere, Simone, schon: „Ich bin ein erwachsener Mensch, ich weiß aber nicht, wie erwachsen ,Mausi‘ ist“, antwortete sie auf die Frage, wie sie sich denn bei der Begegnung verhalten würde.
Und ... es kam nicht zur Eskalation. Profis, wie die beiden Damen sind (und von Richard Lugner seinerzeit dazu „erzogen“), gaben sie sich betont gelassen. Und somit kam es ... nicht zum Streit. Viel weniger, sie würdigten sich keines Blickes. Klar ersichtlich für Beobachter: Beste Freundinnen werden die zwei wohl nicht mehr werden ...
