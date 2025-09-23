Simone & „Mausi“ in einem Raum: Was dann passierte

Und ... es kam nicht zur Eskalation. Profis, wie die beiden Damen sind (und von Richard Lugner seinerzeit dazu „erzogen“), gaben sie sich betont gelassen. Und somit kam es ... nicht zum Streit. Viel weniger, sie würdigten sich keines Blickes. Klar ersichtlich für Beobachter: Beste Freundinnen werden die zwei wohl nicht mehr werden ...