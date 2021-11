Klimagipfel: „Die Stimmung hier ist angespannt“

„Mit unseren Statements wollen wir die Großmächte auffordern, jugendorientiert zu handeln. Außerdem appellieren wir an entwickelte Länder, bis 2030 klimaneutral zu werden.“ Österreich müsste dafür in Technologien investieren, mit denen man CO2 wieder aus der Luft herausholen kann. „Wir haben die Kapazität, so zu handeln!“, ist sich der Aktivist sicher. Eine weitere Klimagipfel-Aufgabe des jungen Delegierten ist es, den Politikern zu zeigen, dass die Jugend vor Ort ist und ganz genau darauf achtet, welche Entscheidungen getroffen werden. „Die Stimmung ist sehr angespannt. Die Demonstrationen in der Stadt bauen Druck auf. Das finde ich sehr gut“, erzählt der Österreicher. Ein weiterer Kritikpunkt sind die Pavillons beim Gipfel, in denen sich die Länder als Umweltfreunde zeigen. Hier wünscht sich der 15-Jährige mehr Realitätsnähe.