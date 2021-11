Zehn Leichen in Flüchtlingsboot entdeckt

Schreckliche Entdeckung am Dienstag in einem völlig überfüllten, hölzernen Flüchtlingsboot 50 Kilometer vor der Küste Libyens: Seenotrettern zufolge befanden sich zehn tote Menschen an Bord. 99 Personen überlebten die riskante Fahrt Richtung Europa, sie wurden von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mit ihrem Schiff „Geo Barents“ in Sicherheit gebracht.