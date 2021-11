Erderwärmung macht Milliarden zu Flüchtlingen

Doch der Forscher sieht trotzdem positiv in die Zukunft: „Die junge Generation weiß, dass sie die Klimakrise selbst betrifft. Für sie ist es persönlich“, so Najam zur APA. Bald würden jene Frauen und Männer an den Schalthebeln der Gesellschaft sitzen. Zudem gebe es so viele Ressourcen und Technologien wie noch nie in der Geschichte.