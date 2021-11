Qualcomm-Ausblick sorgt für Jubel unter Anlegern

Künftig würden Qualcomm-Chips vermehrt bei autonom fahrenden Autos, in vernetzten Technologien wie dem „Internet of Things“ sowie in kabellosen Kopfhörern oder Smartwatches, die nicht aus dem Hause Apple kämen, verbaut werden, zeigte sich der Qualcomm-Chef überzeugt. „Wir definieren uns nicht mehr über einen einzigen Kunden in einem einzigen Markt.“