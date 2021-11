Brücke in Tirol eingestürzt: Traktor fiel in Bach

Jauche gelangte in Bach

Durch den Absturz sei das Ventil des Jauchefasses beschädigt worden, woraufhin der Inhalt in das Gewässer gelangte. Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt. Der Traktor und das Jauchefass wurden massiv beschädigt und mussten zum Teil mit schwerem Gerät geborgen werden, so die Ermittler.