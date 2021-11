Österreich: 15.000 Lockdown-Einsätze am ersten Tag

15.000 Kontrollen im ganzen Land

Österreichweit wurden in den ersten 24 Stunden 15.000 Kontrollen durchgeführt. Dabei setzte es „nur“ 120 Geldbußen. Wie berichtet, können diese äußerst empfindlich ausfallen. Der Strafrahmen reicht von 500 Euro bei Missachtung der 2G-Regel für Shopping-Kunden sowie 3G am Arbeitsplatz (3600 Euro sind es für den Geschäftsbetreiber bzw. Arbeitgeber) über 1450 Euro beim Nicht-Mitwirken an Überprüfungen bis hin zu 30.000 Euro für Veranstalter illegaler Partys.