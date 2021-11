„Lockdown verhindern“: Wien verschärft Regeln!

Christkindlmärkte: Angst vor dem Zusperren

Punsch trinken und durch Weihnachtsmärkte flanieren ist seit Freitag wieder möglich. Die „Krone“ drehte am ersten Tag eine Runde am Rathausplatz. An einem der zehn Eingänge wird streng kontrolliert, nur wer Impfpass und Ausweis vorzeigt, darf hinein. Am Nachmittag waren nur vereinzelt Besucher unterwegs. „Wir haben heute erst wenig Punsch ausgeschenkt“, sagt Petra Freiberg. Sie führt den ältesten Punschstand am Christkindlmarkt. „Wir haben auch große Angst vor dem Zusperren“, sagt die Standbesitzerin. Positiver gestimmt ist Renate Lehner, sie betreibt ebenfalls einen Punschstand und hofft darauf, dass in den nächsten Tagen mehr los sein wird. Auch die Gäste scheinen unbesorgt. Jorina Nordsieg und Ayleen Rutenkröger haben spontan vorbeigeschaut: „Wir sind zuversichtlich, dass für Geimpfte weiterhin offen bleibt“, sagen sie.