Lockdown für Ungeimpfte: So lief der erste Tag

„Geschäft wird wieder runtergehen“

Und so hat sich der erste Tag in Wien abgespielt - wir haben uns das auf der Mariahilfer Straße angesehen. „Das Geschäft wird wieder runtergehen“, befürchtet Renate Liberman, die einen Shop mit den blauen Hosen betreibt. „Gleich in aller Früh hat eine Kundin verlangt, dass ich gefälligst ihren Impfnachweis kontrollieren soll“, schildert die Geschäftsinhaberin die Szenen des ersten Tages nach der neuen Verordnung.