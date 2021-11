79 Verstöße bei 2G-Kontrollen in Wien aufgedeckt

„Gäste wie auch Betreiber wurden angezeigt – die Gruppe musste das Lokal verlassen“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. In der Brigittenau „durfte“ eine Frau das Geschäft verlassen, noch ehe der Friseur Hand anlegen konnte. Ungeimpft und kein PCR-Test. So wurden allein an diesem Freitag im Zuge der Razzien in Wien satte 31 Organstrafen und insgesamt 48 Anzeigen verhängt.