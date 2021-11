Schallenberg klar gegen Ausgangssperre für alle

Bei den Maßnahmen gegen die Corona-Krise in Österreich ist die türkis-grüne Bundesregierung offenbar nicht mehr auf einer Linie. Während Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) noch am Sonntagabend in der „ZiB 2“ von nächtlichen Ausgangssperren für alle gesprochen hat, sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg am Montag: „Mein Ziel ist ganz klar, die Ungeimpften zur Impfung zu bringen und nicht die Geimpften einzusperren.“