Welche Corona-Regeln jetzt auf dem Tisch liegen

Österreich: Einzelne Bundesländer haben schon verschärft: So gilt in Wien längst FFP2-Pflicht in Innenräumen, Oberösterreich und Salzburg sowie am Montag Kärnten und Niederösterreich zogen nach - in Kärnten soll sie quasi überall gelten. In Wien braucht es z.B. auch 2Gplus für die Nachtgastro, in Oberösterreich ist diese überhaupt bis 6. Dezember geschlossen. Salzburg verbietet Alkohol in der Öffentlichkeit.