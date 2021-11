Corona: Ziehen wir alle an einem Strang!

Den Höhepunkt erreichten die Unstimmigkeiten in der „Zeit im Bild“ am Montagabend: „Macht der Gesundheitsminister einen guten Job?“, lautete die Frage an den Kanzler - ein Ja kam ihm nicht über die Lippen. Und: Von dem von Mückstein angekündigten Maßnahmengipfel am Mittwoch wisse er nichts, daher finde er auch nicht statt.