Microsoft macht den „Blue Screen“ wieder blau

Eine der kosmetischen Änderungen, die Microsoft in Windows 11 eingebaut hat, betrifft den berüchtigten „Blue Screen of Death“ („BSOD“), der PC-Abstürze kommuniziert. Seit Jahrzehnten farblich unverändert, war dieser in Windows 11 plötzlich schwarz. Die User protestierten - und Microsoft lenkt nun ein. Der schwarze „BSOD“ ist wieder blau.