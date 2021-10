Windows 11: So kommt das alte Kontextmenü zurück

Auch Taskleiste in alter Optik möglich

Wer die Windows-10-Optik auch in der Taskleiste zurückholen und den Windows-Knopf links platzieren will, hat es leichter. Hier braucht man keine Registry-Änderungen, sondern lediglich in den Systemeinstellungen im Menü „Personalisierung“ die Taskleisten-Optionen. Hier gibt es im Menü „Verhalten der Taskleiste“ die Möglichkeit, den Startknopf nach links zu verfrachten.