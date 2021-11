Vandale schlitzte Zelt auf und schnitt Kabel durch

Schauplatz des Vandalenakts war ein Veranstaltungszelt, das in Längenfeld im Ortsteil Huben aufgestellt war. Der Täter dürfte am Sonntag in der Zeit zwischen 4 Uhr in der Früh und 9.30 Uhr zugeschlagen haben. „Der Unbekannte schnitt die Plane des Zeltes auf, sprühte im Inneren mit Farbspray herum und durchtrennte zahlreiche elektrische Kabel“, heißt es vonseiten der Ermittler.