Kontrolle verloren: Lenker bei Überschlag verletzt

Spektakulärer Unfall am frühen Sonntagabend in Tirol: Ein 55-jähriger Einheimischer verlor in Natters (Bezirk Innsbruck-Land) die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Feld, wo sich der Pkw schließlich überschlug und am Dach zu liegen kam. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen.