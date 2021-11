„Zwei Tauben für Aschenputtel“ feierte Premiere

Märchen sollen verzaubern – und diese Aschenputtel-Version am Landestheater versprühte ganz viel Magie. Die fantasievolle Bühne und die witzigen Kostüme von Carla Nele Friedrich bildeten den Rahmen für die liebenswerte Inszenierung von Nele Neitzke, die Nähe zum jungen Publikum suchte und den Staub der Jahrhunderte abschüttelte. So kam Aschenputtel statt in gläsernen High Heels in Glitzersneakers zu einem Prinzen, der gar nicht tanzen wollte, und die Stiefschwester sah ihre Fehler ein.