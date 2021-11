Hoteliers: „Hagelt nun Stornierungen bei uns“

Gerade erst am Freitag hat Deutschland eine Reisewarnung für Österreich verhängt. Nun finden sich Salzburgs Hoteliers und Pensionsbetreiber in einer Stornierungswelle wieder. „Wenn die Kinder zumindest für fünf Tage nach dem Urlaub in Quarantäne sein müssen, überlegen sich das die Leute“, sagt Pensionsbetreiberin Simone Orgler. Indes wird der Ruf nach einem Lockdown lauter.