Trausdorferin verwandelt Selfies in Kunstwerke

Mit gerade einmal 19 Jahren hat Sarah Zemlyak den Schritt in die Selbstständigkeit als Künstlerin gewagt. Seither hat die Malerin ihre Kreativität schon in vielen Bereichen ausleben können. Von Anfang an begleitet haben die Trausdorferin ihre beliebten Selfie-Porträts: Diese sind vor allem rund um Weihnachten sehr gefragt.