Koalition fix: Klarer Linksruck in Grazer Politik!

Mehr Gemeindewohnungen, ein leichterer Zugang zu Sozialleistungen, mehr Straßenbahnen, eine autofreie Innenstadt, weniger Verbauung: Was nach einer linken Utopie klingt, soll in Graz in den nächsten fünf Jahren Realität werden. Die neue Koalition aus KPÖ, Grüne und SPÖ hat am Samstag ihr Programm präsentiert. Elke Kahr wird am Mittwoch zur ersten kommunistischen Bürgermeisterin gewählt!