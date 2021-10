Graz: Elke Kahr will Bürgermeisterin-Büro teilen

Die „Links-Koalition“ aus KPÖ, Grüne und SPÖ - mit Elke Kahr als Bürgermeisterin an der Spitze - nimmt in Graz immer konkretere Formen an. Nachdem Freitagabend auch die Sozialdemokraten grünes Licht gegeben haben, wird intensiv verhandelt, am Samstag gab es bereits eine Klausur. Schwerpunkte der politischen Arbeit sollen etwa Umweltschutz sowie Soziales und Wohnen sein. Elke Kahr will ein „offenes Rathaus“ - und eventuell ihr großes neues Büro mit anderen teilen.