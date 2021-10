Graz: KPÖ, Grüne, SPÖ starten Koalitionsgespräche

Kahr betonte, dass es ihr um eine „neue Kultur“ in der Grazer Stadtpolitik gehe. Sie will daher auch eine „möglichst breite Zusammenarbeit“ mit der ÖVP erreichen. „Uns geht es nicht um irgendeine Ausgrenzung oder Verächtlichmachung nach der Wahlniederlage der ÖVP“, so Kahr. Bei den Gesprächen in den vergangenen Woche habe man vorrangig über Inhalte geredet, noch nicht über eine konkrete Ressortverteilung. „Wo unsere Herzen sind, das ist bekannt“, merkte die KPÖ-Chefin an.