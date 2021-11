Premiere? Verstappen will die „1“ auf dem Boliden

Wer startet in der kommenden Saison mit der Nummer 1? In seiner Medienrunde legte sich Max Verstappen, der die Weltmeisterschaft vier Rennen vor Schluss mit 19 Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton anführt, einmal fest. „Wie oft hat man denn schon die Möglichkeit, mit der Nummer 1 auf dem Auto zu fahren? Ich würde sie in der Sekunde nehmen“, schmunzelte der Red-Bull-Superstar, der in Interlagos nach seinem zehnten Saisonsieg greift. Nachsatz: „Außerdem ist es doch gut fürs Marketing.“ Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Richard Köck.