Disqualifikation? Hamilton droht nächste Strafe

Lewis Hamilton, der bereits eine 5-Platz-Strafe in der Startaufstellung erhalten hatte, droht erneut Ärger: Wegen eines möglicherweise technischen Verstoßes luden die Stewards am Freitagabend einen Mercedes-Vertreter zur Anhörung vor! Der Brite könnte den ersten Platz vom Qualifying zum Grand Prix in Brasilien am grünen Tisch verlieren.