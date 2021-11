Strafe! Hamilton „stürzt“ in Start-Aufstellung ab

Das Mercedes-Team legte Wert auf die Feststellung, dass der Wechsel nicht auf einen akuten Defekt zurückzuführen sei, das Triebwerk grundsätzlich für das Rennwochenende „fit“ genug wäre. Allerdings will man nicht riskieren, mit einem etwas „angejahrten“ Motor in die beiden die Saison abschließenden Grands Prix zu gehen, bzw. gerade in diesen beiden Rennen in der Startaufstellung strafweise zurück zu rutschen.