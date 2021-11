Ab 20 Uhr LIVE: Qualifying von Brasilien im Ticker

Verlässt Verstappen den viertletzten Grand Prix des Jahres mit einem Polster von 24 Zählern, kann er seinen ersten WM-Titel erringen, ohne Hamilton im direkten Duell noch einmal schlagen zu müssen. „Die Dinge können sehr schnell schief gehen oder richtig laufen“, sagte ein vorsichtiger Verstappen nach seinem Meisterstück in Mexiko am vergangenen Wochenende. Der Kurs in Mittelamerika sei „immer eine wirklich gute Strecke für uns“ gewesen, bemerkte der 24-Jährige. „Ich erwarte, dass Brasilien nicht so sein wird wie hier.“