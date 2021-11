Max Verstappen: Liebesurlaub nach Gala in Mexiko

Verstappen schwebt also in jeder Hinsicht auf Wolke sieben. Sportlich erst recht. Mit seinem neunten Saisonsieg vergrößerte der Niederländer in Mexiko-Stadt seinen Vorsprung in der WM auf Titelverteidiger Lewis Hamilton auf 19 Zähler, die beiden Kontrahenten trennt damit mehr als ein zweiter Platz. Am Sonntag steigt der Große Preis von Brasilien.