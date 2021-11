Die Kulturbranche leidet: Viele sagen ab!

Wer nicht geimpft ist, braucht auch keine Tickets - das Grundproblem

Da Ungeimpfte keinen Zutritt mehr haben, geht es mit dem Ticketverkauf bergab. Töplitzer: „Wir verlegen daher die Konzerte in kleinere Säle.“ Wer dort eingelassen werden will, muss neben der Ticket- auch eine 2-G-Kontrolle durchlaufen. So kann das Herbert Pixner-Projekt am 20. 11. gerettet werden.