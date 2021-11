2G-Kontrollen: In Wien bisher knapp 100 Verstöße

Teams bis in die Morgenstunden unterwegs

Auch in den nächsten Tagen und Wochen werden die Kontrollen über die Einhaltung der 2G-Regeln in Wien weitergeführt werden, kündigte Hillerer an. Auch das Team, das am Freitagabend im 20. Bezirk unterwegs ist, hat noch eine lange Nacht vor sich. Es wird bis in die Morgenstunden unterwegs sein und möglicherweise Fitnessstudios, körpernahen Dienstleistern, Veranstaltungen, Wettbüros und Nachtlokalen Besuche abstatten.