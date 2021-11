Für Zwölf- bis 16-Jährige in Wien gilt 2,5G

Klarheit für die Wiener Jugendlichen - für sie gilt künftig auch bei Großveranstaltungen die 2,5G-Regel. Die Zwölf- bis 16-Jährigen haben also die Möglichkeit, mit einem negativen PCR-Testergebnis am öffentlichen bzw. Vereinsleben teilzunehmen, auch wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Dies wurde nach Informationen der „Krone“ einstimmig im Krisenstab beschlossen. Die Verordnung dazu soll am Donnerstag veröffentlicht werden. In Kraft treten soll die Regelung voraussichtlich am Freitag.