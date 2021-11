Wien: Dritter Stich für alle nach vier Monaten

Unabhängig vom Impfstoff kann sich in Wien ab sofort jeder vier Monate nach dem Zweitstich eine dritte Corona-Schutzimpfung abholen. Dies teilte die Stadt Wien am Freitagabend mit. Für die Nachtgastronomie und Zusammenkünfte ab 25 Personen wird es allerdings künftig die „2Gplus“-Regel geben, also müssen auch Geimpfte und Genesene einen PCR-Test vorweisen. In der Gastronomie kehrt die FFP2-Maskenpflicht für Personal und Gäste zurück.