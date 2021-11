Regierung zeigt Symptome völliger Hilflosigkeit

„Das ist ein Symptom der Hilflosigkeit.“ So kurz und knapp hat der Molekularbiologe Ulrich Elling vom Institut für Biotechnologie auf „Puls24“ die jüngsten Aussagen von Wilfried Haslauer bewertet. Der Salzburger Landeshauptmann hatte – wie berichtet – seine Absage an Lockdowns mit der grotesken Unterstellung begründet, dass Virologen Menschen in ein Zimmer einsperren wollen, bis sie vielleicht depressiv, verhungert oder verdurstet sind.