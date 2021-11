Lockdown rechtswidrig, wenn nicht kontrollierbar

Eckpunkte in Bund-Länder-Runde am Sonntag

Am Freitag war es Schlag auf Schlag gegangen: Für Oberösterreich und Salzburg wurde angesichts der dramatischen Corona-Lage ein Lockdown für Ungeimpfte ab Montag fixiert. Die Bundesregierung will dies nun auch für den Rest Österreichs verfügen. Am Sonntag gibt es noch ein Gespräch mit den Ländern, am Abend soll das Parlament grünes Licht geben. Zudem kommt eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe.